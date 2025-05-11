حماس: سنفرج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأحد، إن الحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأوضحت حماس، أن اتصالاتها مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات "لأهلنا وشعبنا في القطاع"، مؤكدة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وأبدت حماس، استعدادها لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.

وقال موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر، الأحد، إن حماس ستعلن الليلة الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

‏وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ أسرة الأسير "عيدان ألكسندر" أن حماس تعلن الليلة إعلانا بشأنه.

وقبل وقت قليل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حركة حماس قد تطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للرئيس دونالد ترامب.

وفي منتصف أبريل الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة المكلفة بحراسة الأسير الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر، ما أثار مخاوف بشأن مصيره في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة، في تغريدة، أن فقدان الاتصال بمجموعة الحراسة جاء بعد "قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم"، مشيرا إلى أن محاولات التواصل بأفراد المجموعة مستمرة، رغم فشلها حتى اللحظة.

وكشف قيادي في حركة حماس، الأحد، أن هناك مفاوضات متقدمة مباشرة بين الحركة والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح القيادي في حماس، أن المفاوضات بين الحركة والإدارة الأمريكية جارية منذ أيام وتبحث إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المصادر، إن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران، مشيرة إلى أن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استاء من تصريح الرئيس الأمريكي أنه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لافتة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر نقل استياء نتنياهو إلى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وتابعت المصادر الأمريكية: "ترامب أُحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار"، موضحة أن ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على القطاع جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن واشنطن تضغط على إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.