الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفًا ومنشأة عسكرية في الهند وأوفينا بوعدنا للشعب

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف، الأحد، إن القوات الباكستانية أوفت بوعدها أمام الشعب، مشيرا إلى أن الإعلام الباكستاني تمكن من التصدي لنظيره الهندي و"نشكر السياسيين لدعمهم للقوات المسلحة خلال هذه الأوقات الحرجة".

وأوضح شريف، أن الجيش الباكستاني استخدم صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال العمليات ضد الهند، مضيفا "ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية في الهند".

وأكد شريف، أن عشرات المسيرات الباكستانية حلقت فوق مدن هندية بما فيها العاصمة نيودلهي، كما قام الجيش الباكستاني بتعطيل بنى تحتية تستخدمها القوات الهندية عبر هجمات سيبرانية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إلى أن قواته تصدت للتهديد الإرهابي الهندي في بلوشستان.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن وفقا لتقييم عملياتها تجاه باكستان وصلت لقناعة أن العدالة تحققت، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية منعت الجانب الباكستاني من الهيمنة على أجوائها.

وذكرت الدفاع الهندية، أن قواتها أحبطت محاولات تسلل الحدود عبر عناصر لم تستطع تحديدها هل هي إرهابية أم تابعة للجيش الباكستاني، مضيفة "أسقطنا مقاتلات باكستانية ولا نريد أن نعلن عن الأرقام".

وشددت الدفاع الهندية، على أن جميع طياريها عادوا بسلام إلى الوطن بعد إنجاز مهامهم القتالية، مؤكدة أن ردها سيكون حازما وقويا في حال أي انتهاك من الجانب الباكستاني لاتفاق وقف إطلاق النار.

بدوره، أكد قائد القوات الجوية الهندية أن الخسائر جزء من أي عمليات قتالية ردا على سؤال بشأن إسقاط باكستان لطائرات هندية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الباكستانية، أعلنت إسقاط 5 مقاتلات هندية خلال الاشتباكات بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، فضلا عن عشرات المسيرات إسرائيلية الصنع.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.