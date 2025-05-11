بسبب صورة قديمة.. استقالة مستشار الأمن القومي السويدي بعد ساعات من تعيينه

وكالات

أعلن مستشار الأمن القومي السويدي الجديد، توبياس تيبيرغ، استقالته من منصبه بعد ساعات فقط من تعيينه، وذلك عقب تلقي الحكومة صورًا فاضحة نشرها سابقًا عبر أحد تطبيقات المواعدة.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الحكومة تسلمت الصور فور الإعلان عن تعيين تيبيرغ، ما دفعه إلى تقديم استقالته في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد أن كان قد بدأ مهامه رسمياً يوم الخميس.

وأوضح تيبيرغ في تصريحات صحفية أن الصور تعود إلى حساب سابق له على تطبيق "غرايندر"، مشيرًا إلى أنها قديمة، لكنه أقر بأنه كان ينبغي الإفصاح عنها أثناء إجراءات التصريح الأمني، وهو ما لم يفعله.

وكان من المقرر أن يرافق تيبيرغ رئيس الوزراء أولف كريسترشون في اجتماع لقادة شمال أوروبا في النرويج يوم الجمعة، إلا أن مشاركته أُلغيت في اللحظة الأخيرة.

من جانبه، علق كريسترشون من العاصمة النرويجية أوسلو قائلاً: "كان ينبغي مشاركة هذه المعلومات خلال عملية التحقق الأمني"، معتبراً أن ما حدث "يمثل فشلاً مؤسسياً في النظام".