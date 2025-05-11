إيران وأمريكا تعقدان الجولة الرابعة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي

واشنطن/طهران (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، في سلطنة عمان في الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.

ومن المتوقع أن يشارك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المحادثات في العاصمة العمانية مسقط.

وتقوم هذه الدولة الخليجية بالوساطة بين البلدين اللذين أطلق كل منهما تهديدات عسكرية متكررة ضد بعضهما البعض في السنوات الأخيرة.

وتأجلت جولة المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 4 مايو في روما، وذلك "لأسباب لوجستية".

وعزا الخبراء التأجيل إلى الخلافات والصعوبات الأولية في المواقف التفاوضية.

وتجرى محادثات اليوم الأحد قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حيث يعتزم الرئيس الأمريكي/78 عامًا/ زيارة السعودية وقطر والإمارات.