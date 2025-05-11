إعلان

بعد وقف إطلاق النار.. ترامب: أمريكا ستزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان

08:05 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان.

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع تروث سوشال: "إنني فخورٌ جدًّا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان، لما تحلتا به من قوة وحكمة وثبات، لإدراكهما التام أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موت ودمار الكثيرين".

وأضاف: "كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء، إن إرثكم يُعزز بشكل كبير بأفعالكم الشجاعة، إنني فخورٌ بأن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت من مساعدتكم في الوصول إلى هذا القرار التاريخي والبطولي، مع أنني لم أُناقشه حتى، إلا أنني سأزيد حجم التبادل التجاري بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين، بالإضافة إلى ذلك، سأعمل معكما معًا لنرى ما إذا كان من الممكن، بعد ألف عام، التوصل إلى حل بشأن كشمير".

وأكدت الهند وباكستان، أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب التبادل التجاري مع باكستان الولايات المتحدة الصين التعاون الصيني الأمريكي زيارة الرئيس الروسي إلى الصين تعاون موسكو مع الصين ضبط العلاقات بين الصين وأمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرارات عاجلة من محافظة القاهرة.. والتحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مطعم شهير بمصر الجديدة
كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة