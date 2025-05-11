بعد وقف إطلاق النار.. ترامب: أمريكا ستزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان.

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع تروث سوشال: "إنني فخورٌ جدًّا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان، لما تحلتا به من قوة وحكمة وثبات، لإدراكهما التام أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موت ودمار الكثيرين".

وأضاف: "كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء، إن إرثكم يُعزز بشكل كبير بأفعالكم الشجاعة، إنني فخورٌ بأن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت من مساعدتكم في الوصول إلى هذا القرار التاريخي والبطولي، مع أنني لم أُناقشه حتى، إلا أنني سأزيد حجم التبادل التجاري بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين، بالإضافة إلى ذلك، سأعمل معكما معًا لنرى ما إذا كان من الممكن، بعد ألف عام، التوصل إلى حل بشأن كشمير".

وأكدت الهند وباكستان، أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين.