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روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف

07:57 ص الأحد 11 مايو 2025

روسيا واوكرانيا

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وكالات

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم جوي روسي على المدينة بعد أن حذرت القوات الجوية من هجوم بطائرات مسيرة.

وسمع شهود دوي انفجارات في كييف بدت كأنها أنظمة دفاع جوي تقوم بعملها.

وجاء الهجوم بعد ساعات من اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في 15 مايو في إسطنبول بهدف التوصل إلى سلام مستدام.

وفي كلمة للرئيس الروسي لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، قال بوتين: إنه لم يرفض أبدًا الحوار مع أوكرانيا، وإنه يقترح على كييف العودة إلى المفاوضات دون شروط.

وأكد أن موسكو طرحت مرارًا مفاوضات لوقف إطلاق النار وجاء الرفض من كييف، مشيرا إلى أن لا يستبعد تمديد هدنة عيد النصر مع أوكرانيا.

وقال بوتين: "الجميع يدرك أنه خلال المحادثات واللقاءات التي جرت في موسكو، تم التطرق إلى موضوع تسوية النزاع في أوكرانيا، ونشكر جميع أصدقائنا على الاهتمام الذي يُولُونَه لهذا النزاع وعلى الجهود التي يبذلونها لإنهائه"، وفقا للغد.

وأضاف: أريد التوقف عند هذه النقطة، فكما هو معروف، روسيا طالبت مرارًا وطرحت مبادرات لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه المبادرات قُوِّضت من قِبَل الجانب الأوكراني.

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