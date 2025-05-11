بعد اقتراح بوتين.. هل تقبل تركيا استضافة مفاوضات أوكرانيا وروسيا؟



وكالات

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله: "إن أنقرة أبلغت الأطراف مرارا أنها مستعدة لقبول المفاوضات بشأن أوكرانيا وستنتظر إجراءات ملموسة".

وقال المصدر، إن إسطنبول هي المكان المثالي للمفاوضات بين الطرفين.

وأضاف أنه "نظرا لوجود الخبرة والفرصة للتحدث مع كافة الأطراف، فهناك ثقة بين الأطراف"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مع أوكرانيا في أسطنبول.

واقترح بوتين على كييف، رغم كل شيء، استئناف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة، في 15 مايو في إسطنبول.

وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا في إسطنبول يوم 15 مايو ستجري على المستوى المناسب.