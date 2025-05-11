إعلان

بعد اقتراح بوتين.. هل تقبل تركيا استضافة مفاوضات أوكرانيا وروسيا؟

05:44 ص الأحد 11 مايو 2025

أوكرانيا وروسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله: "إن أنقرة أبلغت الأطراف مرارا أنها مستعدة لقبول المفاوضات بشأن أوكرانيا وستنتظر إجراءات ملموسة".

وقال المصدر، إن إسطنبول هي المكان المثالي للمفاوضات بين الطرفين.

وأضاف أنه "نظرا لوجود الخبرة والفرصة للتحدث مع كافة الأطراف، فهناك ثقة بين الأطراف"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مع أوكرانيا في أسطنبول.

واقترح بوتين على كييف، رغم كل شيء، استئناف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة، في 15 مايو في إسطنبول.

وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا في إسطنبول يوم 15 مايو ستجري على المستوى المناسب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا وروسيا مفاوضات أوكرانيا وروسيا تركيا الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي الرئيس التركي بوتين أردوغان مفاوضات روسيا وأوكرانيا الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرارات عاجلة من محافظة القاهرة.. والتحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مطعم شهير بمصر الجديدة
كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة