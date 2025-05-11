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ماذا قال دونالد ترامب عن إعادة ضبط العلاقات مع الصين؟

05:35 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمحادثات التي جرت بين بلاده والصين في سويسرا.

وأكد ترامب، أن المحادثات تمخضت عن ما وصفه بـ"إعادة ضبط كاملة" للعلاقات الثنائية، جرت في أجواء ودية لكن بنّاءة.

وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب: "كان اجتماعنا اليوم مع الصين في سويسرا ممتازا، ناقشنا العديد من الأمور واتفقنا على الكثير".

وأشار إلى أن المباحثات شملت قضايا اقتصادية وتجارية، مؤكدا رغبة واشنطن في رؤية انفتاح صيني أكبر على الشركات الأمريكية.

واعتبر أن ذلك يصب في مصلحة البلدين معا، قائلا: "تم إحراز تقدم كبير"، وفقا لسكاي نيوز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا متصاعدا في ملفات متعددة، أبرزها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جانب قضايا تتعلق بأمن المحيطين الهندي والهادئ.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانب الصيني بشأن تفاصيل اللقاء أو القضايا التي تم التوافق بشأنها.

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