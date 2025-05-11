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وول ستريت جورنال: ترامب اعترف أن حل نزاعات أوكرانيا وغزة أصعب مما كان يعتقد

03:10 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بأن الوعود التي أطلقها بشأن التسوية السريعة للنزاعين في أوكرانيا وقطاع غزة كانت أكثر تعقيدا مما كان يتوقع.

وجاء في منشور الصحيفة: "ترامب أخبر المانحين في الحزب الجمهوري أن تسوية النزاعين في أوكرانيا وغزة كانت أصعب مما كان يتصور".

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن ترامب أشار إلى أن جهود الولايات المتحدة لحل الأزمة في أوكرانيا أصبحت مصدر خيبة أمل متزايدة تحرمه النوم ليلا"، معتبرا بحسب تعبيره أن المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة للغاية.

أما عن الوضع في قطاع غزة، فقالت الصحيفة، إن ترامب أكد للمانحين أنه أكثر تعقيدا لأن القتال هناك مستمر منذ ألف عام، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

يشار إلى أن ترامب صرح مرارا قبل توليه الرئاسة للفترة الثانية بأنه سيحقق السلام في الشرق الأوسط، مذكرا بنجاحه في التوسط في اتفاقات أبراهام.

كما قال إن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكذلك الهجوم الإسرائيلي المضاد، لم يكن ليحدث أبدا لو كان رئيسا في تلك الفترة.

كما صرح مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه ينوي حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، وأنه قادر على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه رئيسا.

ولاحقا وصف الرئيس الأمريكي تصريحاته حول حل الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها كانت ساخرة إلى حد ما.

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