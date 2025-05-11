بوتين: سأبحث مع أردوغان إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول



وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع عدد من القادة الأجانب الذين شاركوا في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر، اقترح بوتين على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في 15 مايو الجاري بمدينة إسطنبول التركية.

وأضاف: "غدا لدينا محادثة مقررة مع رئيس تركيا، السيد أردوغان، أود أن أطلب منه أن يتيح إمكانية عقد مفاوضات في تركيا، وآمل أن يؤكد رغبته في الإسهام في البحث عن السلام في أوكرانيا".

وتابع: "نحن ملتزمون بإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا، هدفها هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم".

ولم يستبعد بوتين التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.

من جانبه قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تعليقا على مبادرة الرئيس الروسي: "الآن هناك عرض لإجراء مفاوضات دون شروط، ينبغي فقط القدوم وبدء المفاوضات، الأمر بسيط بما فيه الكفاية، بالطبع إذا كان لديهم الرغبة في ذلك".

وأضاف: "نحن مستعدون للبدء منذ الصباح الباكر، وسنعلن قريبا عن الشخصية التي سترأس الوفد الروسي".

بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا في إسطنبول يوم 15 مايو ستُعقد على "المستوى المناسب".

يشار إلى أن تركيا، أعلنت مرات عديدة أنها تدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا وأنها مستعدة لتولي مهمة الوساطة في حل النزاع، على غرار المفاوضات في إسطنبول في مارس 2022.

وأكد الرئيس أردوغان، أن بلاده مستعدة لتولي دور الوساطة بين الطرفين، مشيرا إلى رغبة أنقرة وإمكانياتها في هذا الشأن.

كما أعرب عن أمله في أن "تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات أشجع وأعقل في دعم التوجه نحو السلام"، بحسب روسيا اليوم.