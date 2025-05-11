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ما سبب زيارة الرئيس الروسي إلى الصين سبتمبر المقبل؟

02:27 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع نظيره الصيني

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وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه ينوي القيام بزيارة رسمية إلى الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة بفعاليات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده بوتين، على هامش لقاءاته مع القادة الأجانب الذين حضروا عرض النصر العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والنصر على النازية.

وأوضح الرئيس الروسي، أن اختيار العاصمتين موسكو وبكين لإقامة الفعاليات الرئيسية لهذه الذكرى يحمل دلالة رمزية عميقة.

وقال: "من المنطقي والرمزي أن تُقام أهم الفعاليات التذكارية المرتبطة بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وآسيا في موسكو وبكين، عاصمتي الدولتين اللتين خاضت شعوبهما أصعب المحن ودفعت أغلى الأثمان في سبيل النصر المشترك"، وفقا لروسيا اليوم.

وتشهد العلاقات الروسية الصينية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عزز البلدان تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة في ظل التوترات مع الغرب.

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