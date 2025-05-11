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الرئيس الروسي: سأزور الصين في سبتمبر المقبل

02:17 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه سيزور الصين في سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، أن تعاون موسكو مع الصين يعد نموذجا للتعاون الدولي البناء.

وقال بوتين إنه من المزمع إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في الـ 15 من مايو الجاري، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع أن موسكو طرحت مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن كييف كانت ترفضها باستمرار.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد تمديد هدنة عيد النصر مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الروسي كييف لاستئناف المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة.

وقال بوتين إن روسيا لم ترفض الحوار مع أوكرانيا في أي وقت، قلائلا: "نقترح استئناف المحادثات مع كييف".

وتابع الرئيس الروسي: على أوكرانيا أن تتخذ قرارها الآن، بحسب روسيا اليوم.

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