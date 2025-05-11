بوتين يقترح إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول 15 مايو الجاري



وكالات

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في الـ 15 من مايو الجاري، وفقا لسكاي نيوز.

وقال بوتين خلال كلمة لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، أن موسكو طرحت مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن كييف كانت ترفضها باستمرار.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد تمديد هدنة عيد النصر مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الروسي كييف لاستئناف المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة.

وقال بوتين إن روسيا لم ترفض الحوار مع أوكرانيا في أي وقت، قلائلا: "نقترح استئناف المحادثات مع كييف".

وتابع الرئيس الروسي: على أوكرانيا أن تتخذ قرارها الآن، بحسب روسيا اليوم.