بوتين: طرحنا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لكنها رفضتها



وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو طرحت مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن كييف كانت ترفضها باستمرار.

وأضاف بوتين خلال كلمة لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، أن روسيا لا تستبعد تمديد هدنة عيد النصر مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الروسي كييف لاستئناف المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة.

وقال بوتين إن روسيا لم ترفض الحوار مع أوكرانيا في أي وقت، قلائلا: "نقترح استئناف المحادثات مع كييف".

وتابع الرئيس الروسي: على أوكرانيا أن تتخذ قرارها الآن، بحسب روسيا اليوم.