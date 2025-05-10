إسلام أباد: المجال الجوي الباكستاني مستعد بالكامل لعودة جميع الرحلات

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، أن المجال الجوي الباكستاني مستعد بالكامل لعودة جميع الرحلات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويتزامن ذلك، مع إعلان كلا من الهند وباكستان، قبل قليل، الاتفاق على وقف إطلاق النار بينهما فورًا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك عقب تصاعد التوترات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف دار، اليوم السبت، أن إسلام آباد سعت دائمًا للسلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء بعد جهود وساطة أمريكية مكثفة، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، استعداد باكستان لتهدئة الأوضاع بشرط توقف الهند عن أي أعمال عدائية إضافية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أنه تم الاتفاق على بدء وقف إطلاق النار مع باكستان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة، على خلفية تصاعد التوتر العسكري مع الهند.

وأفاد بيان الهيئة بأن "المجال الجوي الباكستاني سيبقى مغلقا أمام جميع أشكال الرحلات حتى الأحد الساعة 12 ظهرًا".