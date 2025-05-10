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باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"

03:18 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الباكستاني

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وكالات
كشفت مصادر عسكرية باكستانية أن القوات المسلحة شنت قصفًا مكثفًا استهدف 36 موقعًا داخل الأراضي الهندية، في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص"، وذلك ردًا على الهجوم الصاروخي الذي طال قواعد جوية باكستانية.

وأوضحت المصادر وفقًا لما نقلته سكاي نيوز، أن الضربات شملت مواقع عسكرية ومخازن لوجستية ومنشآت رادارية، جرى تحديدها مسبقًا عبر معلومات استخباراتية، مشيرة إلى أن العملية تمت باستخدام مقاتلات وطائرات مسيّرة، إلى جانب القصف المدفعي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه هيئة الطيران المدني الباكستانية إغلاق المجال الجوي حتى ظهر اليوم السبت، فيما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في مدينة بيشاور، بينما دعت مجموعة السبع إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من الجانبين.

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عمرو أديب باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند عملية البنيان المرصوص الهند
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