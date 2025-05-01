تجدد إطلاق النار في كشمير مع إجراء البحرية الهندية تدريبات عسكرية

(د ب ا)

قال متحدث باسم القوات البحرية الهندية اليوم الخميس إن القوات تجري تدريبات مكثفة حاليا في بحر العرب، وسط تنامي التوترات مع باكستان، وتجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود في كشمير خلال الليل.

وذكر المتحدث أن "البحرية تجري تدريبات مكثفة حاليا في بحر العرب لإظهار جاهزيتها القتالية وقدرتها على ردع التهديدات المحتملة".

ولم يحدد المتحدث عدد السفن المشاركة كما لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مصادرها أنه تم إصدار إخطارات لشركات الطيران تشير إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المناطق البحرية التي تتم فيها التدريبات.

وأفادت تقارير أن التدريبات، التي تجري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة قبالة سواحل الهند، من المقرر أن تستمر في الأيام المقبلة.

ويُذكر أن التدريبات مستمرة منذ عدة أيام.

وأشارت تقارير، يوم الأحد الماضي، إلى أن البحرية الهندية أطلقت عدة صواريخ مضادة للسفن لأغراض تدريبية.

وتصاعدت التوترات بشكل كبير بين القوتين النوويتين المتنافستين، الهند وباكستان، منذ وقوع هجوم في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقتل مهاجمون مسلحون 26 شخصا، غالبيتهم من السياح الهنود، في مرج جبلي في منتجع سياحي في 22 أبريل.

وتتهم الهند جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بتنفيذ الهجوم المسلح، لكن إسلام آباد تنفي هذه الاتهامات.

وأفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الخميس، بحدوث تبادل لإطلاق النار خلال الليل في المنطقة لسابع ليلة على التوالي.

ويحذر خبراء من وجود خطر كبير للتصعيد، فهناك مخاوف من احتمال شن الجيش الهندي هجمات على قواعد مشتبه بها لجماعات إرهابية في باكستان، مما قد يدفع البلد المجاور إلى الرد.

كان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، قد صرح أمس الأربعاء، بأن بلاده لديها "معلومات استخباراتية موثوقة" تشير إلى أن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية وشيكة، مضيفا "أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة في المنطقة".