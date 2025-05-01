كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ضد قوة إسرائيلية غرب رفح

وكالا

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية.

وقالت القسام، في بيان عاجل، إن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من أربع آليات نوع "همر" وشاحنة عسكرية من طراز "أموليسيا"، إلى كمين محكم في شارع الطيران، ضمن عملية وصفتها بـ"المركبة".

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار المواجهات العسكرية في جنوب قطاع غزة، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية مواجهات يومية مع القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في مناطق عدة بالقطاع.