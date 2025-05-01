إعلان

كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ضد قوة إسرائيلية غرب رفح

10:21 م الخميس 01 مايو 2025

كتائب عز الدين القسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالا

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية.

وقالت القسام، في بيان عاجل، إن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من أربع آليات نوع "همر" وشاحنة عسكرية من طراز "أموليسيا"، إلى كمين محكم في شارع الطيران، ضمن عملية وصفتها بـ"المركبة".

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار المواجهات العسكرية في جنوب قطاع غزة، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية مواجهات يومية مع القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في مناطق عدة بالقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب عز الدين القسام حماس حي تل السلطان رفح قطاع غزة استهداف قوة إسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات