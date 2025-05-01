ترامب يتعهد بتخفيضات ضريبية تاريخية ويهاجم سياسات الديمقراطيين في ملف الهجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل على مشروع قانون جديد يهدف إلى تقديم أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في تحفيز الاقتصاد ودعم الطبقة المتوسطة.

وفي تصريحات له، شدد ترامب على أن الديمقراطيين يسعون إلى "تدمير" برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة، مؤكدًا أن إدارته ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ تلك البرامج وضمان استفادة المواطنين منها.

كما أشار ترامب إلى أن شركات صناعة السيارات بدأت خطوات فعلية لفتح مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة، بهدف تجنب الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارته على الواردات.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "نسمح بدخول الناس إلى الولايات المتحدة، لكن يجب عليهم القدوم بطريقة قانونية"، في تأكيد منه على مواصلة سياسة ضبط الحدود وتقييد الهجرة غير النظامية.