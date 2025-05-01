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إسرائيل تعتقل 18 مشتبه به في حرائق القدس

02:54 م الخميس 01 مايو 2025

الحرائق في القدس

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(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن اعتقلت 18 مشتبهاً بهم على خلفية حرائق الغابات المندلعة غرب القدس، والتي وصفها بأنها قد تتحول إلى "كارثة وطنية".

وكان نتنياهو، قد أكد أن الرياح الغربية القوية تهدد بامتداد الحرائق إلى أحياء مدينة القدس، مشيراً إلى أن "الدفاع عن المدينة يمثل أولوية قصوى"، داعياً إلى حشد جميع الموارد في مواجهة ما أسماه "حالة طوارئ وطنية".

تواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية، مدعومة بمروحيات وطواقم طوارئ، جهودها في السيطرة على ألسنة اللهب التي اجتاحت الأحراج القريبة من الطريق السريع رقم 1، الرابط بين القدس وتل أبيب. وقد سجلت السلطات إصابات طفيفة جراء الحريق، فيما تم رفع درجة التأهب في مستشفيات ومراكز إخلاء بالمنطقة.

من جهة أخرى، جدد نتنياهو خلال حديثه التأكيد على أن "الهدف الأعلى للحرب على غزة هو تحقيق نصر حاسم"، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس.

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إسرائيل تعتقل 18 مشتبه به في حرائق القدس