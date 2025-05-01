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مصر تؤكد دعمها للسودان في أول اتصال بين وزيري الخارجية

02:54 م الخميس 01 مايو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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(وكالات)

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفياً مع عمر صديق وزير خارجية السودان الجديد، اليوم الخميس، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد عبد العاطى على العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه. وشدد على تضامن مصر مع السودان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدا الحرص على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني الجديد اللفتة الكريمة للاتصال فور تعيينه، معرباً عن تقديره الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تبذله مصر من جهود لدعم السودان، واتفق الوزيران على تكثيف التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة.

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بدر عبد العاطي السودان عمر صديق وزير خارجية السودان
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