إعلان

بدءً من 15 مايو المقبل.. سويسرا تقر قانونًا لحظر حركة حماس

11:17 ص الخميس 01 مايو 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الحكومة السويسرية في بيان، مساء الأربعاء، حظر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وينص القانون السويسري الجديد، على منع جميع أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية أو دعمها، فضلا عن السماح للسلطات بطرد وحظر دخول أفرادها إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولون، أن القانون يهدف إلى منع استخدام حماس للبلاد كمركز مالي.

وكانت ألمانيا، اتخذت إجراء مماثلا بحظر الحركة الفلسطينية بعد نحو شهر من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس سويسرا الحكومة السويسرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة