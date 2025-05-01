بدءً من 15 مايو المقبل.. سويسرا تقر قانونًا لحظر حركة حماس

وكالات

أعلنت الحكومة السويسرية في بيان، مساء الأربعاء، حظر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وينص القانون السويسري الجديد، على منع جميع أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية أو دعمها، فضلا عن السماح للسلطات بطرد وحظر دخول أفرادها إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولون، أن القانون يهدف إلى منع استخدام حماس للبلاد كمركز مالي.

وكانت ألمانيا، اتخذت إجراء مماثلا بحظر الحركة الفلسطينية بعد نحو شهر من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.