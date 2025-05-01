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إسرائيل تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق جبال القدس

08:13 ص الخميس 01 مايو 2025

حرائق اسرائيل

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وكالات

تكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلفت إصابات عدة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة، وفقا لسكاي نيوز.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.

ولاحقا، أعلن نتنياهو، أن 3 طائرات لإطفاء الحرائق ستصل قريبا إلى إسرائيل من إيطاليا وكرواتيا.

من جهته، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنّ طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من إسبانيا وثالثة وصلت من فرنسا، بالإضافة إلى دعم من رومانيا.

كذلك أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير الجيش بدعم الشرطة وخدمة الإطفاء في إخماد الحرائق إذا لزم الأمر. وتم نشر بعض قوات الجيش بالفعل.

كانت حرائق غابات شديدة اندلعت في محيط القدس، الأربعاء، حيث تم نشر العديد من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على النيران.

وتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس في منطقة الحرائق.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يهربون من سياراتهم على الطريق بسبب الدخان الكثيف، تاركين سياراتهم وراءهم.

وتقوم خدمة الإطفاء الإسرائيلية حاليا بمكافحة 5 بؤر للحرائق في المنطقة المحيطة بالقدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن الحرائق اندلعت أيضا في جنوب إسرائيل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خدمة الإطفاء تعمل أيضا في شمال إسرائيل بعد اندلاع حرائق غابات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الحرائق في شمال وجنوب إسرائيل.

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