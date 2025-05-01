بعد إقالته.. ماذا قال وزير الصحة الليبي عن التعاقد على أدوية من العراق؟



وكالات

كشف رمضان أبو جناح وزير الصحة الليبي، في أول تصريح له عقب قرار إعفائه من مهامه كنائب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة، تفاصيل ملف أدوية الأورام المستوردة من العراق.

وأكد أبو جناح، أن العملية لم تخرج عن الأطر القانونية، وأن أي حديث عن فساد أو تجاوز "غير دقيق"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الوزير السابق، إن إدارة الصيدلة هي المسؤولة قانونا عن تسجيل الشركات، والمصنع العراقي مسجل رسميا لدى وزارة الصحة الليبية.

وأشار إلى أن طلب استيراد الأدوية جاء بناء على مطالبات رسمية من مستشفيات الأورام.

وأضاف: "لم يتم إصدار أي تكليف مباشر، بل تم تشكيل لجنة عطاء محلي داخل وزارة الصحة للحد من الاختراقات المتكررة"، كاشفا أن الشحنة لم تدخل بعد الأراضي الليبية، ولم يسدد أي مبلغ مالي مقابلها.

وأوضح أن تحاليل الجودة أثبتت أن الدواء فعال وعالي المستوى، وهو ضمن أدوية العطاء العام المعتمد، مشيرا إلى أن لجنة من إدارة الصيدلة زارت المصنع العراقي ميدانيا، وموافقة الرقابة الإدارية كانت حاسمة في استكمال الإجراءات.

وأكد أبو جناح أن "وزارة الصحة لم تتجاوز اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان"، معربا عن استغرابه من قرار إقالته.

قال: "علمت بالقرار عبر وسائل الإعلام، وأحترمه وسأنفذه، لكنه قرار ظالم"، مضيفا: رئيس الحكومة يعلم أنني لست متشبثا بالمنصب.