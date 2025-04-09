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مسؤولون إسرائيليون: قد نستغرق عامًا كاملًا أو سنوات للقضاء تمامًا على حماس

08:05 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن الأمر قد يستغرق عاما كاملا أو حتى سنوات للقضاء تماما على حماس.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه إذا واصلت حماس رفضها إطلاق سراح الأسرى قريبا، فإن جيش الاحتلال سيصعد القتال في كل أنحاء قطاع غزة.

وأشار كاتس، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على دفع خطة هجرة طوعية للفلسطينيين في غزة وفقا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا "نقطع أوصال قطاع غزة ونسيطر على مزيد من الأراضي ونضمها إلى المناطق الأمنية العازلة".

ووجّه كاتس رسالة إلى الفلسطينيين في القطاع، قائلا: "أقول لسكان غزة اطردوا حماس وأعيدوا الأسرى فهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب".

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