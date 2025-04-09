الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جديدة على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جديدة على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت أن الاتحاد الأوربي مستعد لتعليق تعريفاته إذا وافقت واشنطن على اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية أولية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية، والتي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستُطبق الأسبوع المقبل.

ويشمل ذلك فرض رسوم خاصة على سلع مثل الجينز والدراجات النارية الأمريكية، فيما تم إزالة الويسكي والمشروبات الكحولية الأخرى الأمريكية من القائمة المقترحة للمفوضية.

ومن المقرر فرض رسوم جمركية مضادة إضافية في منتصف مايو المقبل ونهاية العام، ستشمل منتجات مثل لحوم البقر والدواجن والفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت، وفرض رسوم جمركية إضافية على المكسرات وفول الصويا في أوائل ديسمبر المقبل.

وتأتي الرسوم الجمركية التي تمت الموافقة عليها اليوم الأربعاء ردا على الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على واردات الصلب والألومنيوم منذ حوالي شهر.

ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تطال الإجراءات الأمريكية على صادرات بقيمة 26 مليار يورو أى ما يعادل قيمته 28.8 مليار دولار، وتستهدف التدابير التي فرضتها بروكسل سلعا تقدر قيمتها بنحو 21 مليار يورو، وفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي.