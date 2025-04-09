الجيش السوداني: مقتل وإصابة 29 مدنيًا بقصف للدعم السريع على مدينة الفاشر

وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، الأربعاء، مقتل 12 مدنيا وإصابة 17 آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائه المبعوث البريطاني للسودان، إن السودان بحاجة إلى أن ينظر المجتمع الدولي لمعاناة شعبه جراء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع وداعميها.

وأكد البرهان، أن السودان يحتاج لوقف الانتهاكات في الفاشر ومخيمات النازحين والمرافق الخدمية أكثر من الحاجة إلى عقد مؤتمرات، مشيرا إلى أنه يجب أن تعمل بريطانيا من خلال موقعها في مجلس الأمن الدولي على تغيير الصورة النمطية عن واقع الأزمة في البلاد.