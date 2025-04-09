رغم تهديد أمريكي.. إيران تنقل لوكلائها بالعراق صواريخ أرض-أرض لأول مرة

وكالات

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن إيران نقلت "سرًا" لأول مرة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى إلى جماعات مسلحة موالية لها في العراق، لافتة إلى أن هذه الصواريخ قد تتيح للجماعات، نظريًا، استهداف مواقع بعيدة، قد تشمل دول أوروبية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن إيران نقلت لأول مرة صواريخ بعيدة المدى إلى وكلائها في العراق بهدف "زيادة وجودها العسكري في المنطقة"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر استخباراتي إقليمي قوله، إن "هذه الخطوة تعكس مناورة يائسة من إيران تُعرّض استقرار العراق والمنطقة للخطر"، معتبرًا أن طهران تسعى لإعادة تشكيل خريطة القوة عبر وكلائها المسلحين في المنطقة.

ووفق تقارير استخباراتية إقليمية، فإن عملية نقل الحرس الثوري الإيراني للصواريخ تمت الأسبوع الماضي، عبر تنظيم مباشر من سلاح الجو التابع له.

وتأتي هذه العملية التي قامت بها إيران، عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي توعد فيها طهران بدفع "ثمن باهظ" عن أنشطة وكلائها في المنطقة، محذرًا إياها من استمرار تقديم الدعم لهم.

وتتناقض هذه العملية، مع تصريحات عشرة قادة عسكريين كبار ومسؤولين عراقيين، التي أدلوا بأن "الفصائل الموالية لإيران باتت مستعدة لنزع سلاحها لتجنب غضب الإدارة الأمريكية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" قبل يومين.

وأشاروا إلى أن فصائل مسلحة عدة أخلت مقارها الرئيسية وقلصت وجودها في المدن العراقية الكبرى منذ يناير الماضي. وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة سعيها لتجنب توسع الصراع الإقليمي إلى أراضيها.

وكشف المصادر المذكورة، أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا السلطات العراقية أنه "ما لم تتخذ إجراءات لحل الميليشيات على أراضيها، فإن أمريكا قد تستهدف تلك الجماعات بغارات جوية".

ووفق "رويترز"، فإن الجماعات المسلحة في العراق التي أبدت "استعدادها للتخلي عن سلاحها، فهي "كتائب حزب الله، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء".

وتتزامن تلك الخطوة مع الغارات الجوية العنيفة التي يقوم بها الطيران الأمريكي منذ 15 مارس الماضي، على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حليفة إيران، مستهدفًا مواقع تمركز الجماعة في اليمن خاصة محافظة صعدة، معقل الحوثيين.