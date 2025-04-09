إندونيسيا تقترح استقبال الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة

وكالات

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، في بيان الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.

وجاء تصريح سوبيانتو في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، وفقا لسكاي نيوز.

ونقلت رويترز عن برابو قوله: "إنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا".

وأضاف: "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".

وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم.

وتابع أن إندونيسيا ترغب في تعزيز دورها في السعي لإيجاد حل للصراع في غزة.

كما نقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن سوبيانتو قوله: "الشرط الأول هو أن يوافق جميع الأطراف على هذا، ثانيا، سيكونون موجودين هنا مؤقتا حتى يتعافوا، وبعد استعادة عافيتهم، وتسمح الظروف في غزة، يجب عليهم العودة إلى مناطقهم".

وأبرز: "أعتقد أن هذا هو موقف الحكومة الإندونيسية، ولذلك، يجب عليّ التشاور مع قادة المنطقة".

وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.