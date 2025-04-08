ترامب: البطالة تفشت في أوساط عمال مناجم الفحم الأمريكيين بينما تفتتح الصين محطات جديدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أتخذ اليوم إجراء تاريخيا لمساعدة عمال المناجم والمستهلكين وإنهاء حرب بايدن على الفحم، مشيرًا إلى أنه انسحب من اتفاقية باريس للمناخ لأنها جعلت الولايات المتحدة تخسر الكثير من طاقاتها إضافًة إلى أنها كلفتها الكثير من الأموال.

وأضاف ترامب أنه يجب مضاعفة إنتاج الطاقة التي تحتاجها الولايات المتحدة لتعود لمقدمة الدول المنتجة، مؤكدًا أنه سيسهل إجراءات ترخيص الشركات العاملة في مجال إنتاج الفحم بالولايات المتحدة.

وتابع ترامب: البطالة تفشت في أوساط عمال مناجم الفحم الأمريكيين بينما الصين تفتتح محطات الطاقة العاملة بالفحم، مضيفًا: سنعمل على امتلاك صناعة قوية في مجال الفحم وسنمنع أي رئيس من إضعافها بالمستقبل.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا «لتنشيط» الفحم.، مشيرًة إلى أن الأمر التنفيذي للرئيس سيسعى للاستفادة من الفحم.