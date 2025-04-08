مقتل وإصابة 83 شخصًا جراء حادث بملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان

سانتو دومينجو - (أ ب)

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين جراء انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينجو، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، إن فرق الإنقاذ تبحث عن الناجين المحتملين تحت الركام في ملهى "جيت سيت".

وأضاف مينديز: "نعتقد أن الكثير منهم لا يزال على قيد الحياة، ولهذا السبب لن تستسلم السلطات هنا حتى لا يبقى شخص واحد تحت الركام".

ومن بين المصابين مغني الميرينجي، روبي بيريز، الذي كان يغني عندما انهار السقف.