المحكمة العليا بإسرائيل تنظر في قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي المثير للجدل

تل أبيب- (د ب أ)

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، مداولاتها اليوم الثلاثاء بشأن القرار المثير للجدل المتعلق بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وكانت المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إقالة بار. وتنظر المحكمة حاليا في ثمانية طعون منفصلة، تم تقديمها ضد قرار الحكومة.

ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار في مارس الماضي إلى "انعدام الثقة"، كسبب لإقالة بار.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة واحتجاجات جماهيرية، حيث قال المعارضون إن نتنياهو لديه تضارب في المصالح فيما بتعلق بقرار إقالة بار.

ويرجع ذلك إلى أن جهاز الأمن الداخلي يقوم بالتحقيق مع مقربين من نتنياهو بتهمة إقامة علاقات غير قانونية مع قطر.