موسكو تستضيف مشاورات عاجلة مع الصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية

موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء": "ستجرى (المشاورات) غدًا الثلاثاء 8 أبريل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاورات بين ممثلي روسيا والصين وإيران بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد في موسكو، يومي 7 و8 أبريل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الشهر الماضي إرسال رسالة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشأن إجراء مفاوضات حول برنامج طهران النووي ،وهدد قائلًا "إذا لم يبرموا اتفاقًا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يشهدوا مثله من قبل."

وردت إيران بالقول إنها سوف تجرى مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وسوف ترد بشدة على أي هجوم عليها.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت إبان ولاية ترامب الأولي ، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرًا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.