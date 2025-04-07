فرانس برس: كندا ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، بأن كندا ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، أن كندا طلبت إجراء مشاورات في إطار المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن أوتاوا ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات واشنطن بموجب أحكام مختلفة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) لعام 1994.

وعقب فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 % على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسومًا مماثلة بنسبة 25%على الواردات الأمريكية.