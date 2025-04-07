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المجر تطالب المفوضية الأوروبية بحل مسألة الرسوم مع أمريكا

03:29 م الإثنين 07 أبريل 2025

بيتر سيارتو

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المجر- (د ب أ)

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إنه طلب من المفوضية الأوروبية حل مسألة الرسوم عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة وكذلك مع الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيارتو اتهم في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المفوضية الأوروبية بالإخفاق في " تحقيق تعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في وقت لاحق اليوم الاثنين لبحث استراتيجية لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على التكتل.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مماثلة بالإضافة إلى تدابير انتقامية أخرى سيجري تنفيذها في حال فشلت جهود التفاوض في التوصل إلى تسوية مع واشنطن.

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