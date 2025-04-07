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حبات برد بحجم الكرة تحطم زجاج السيارات في أربيل بالعراق (فيديو)

02:30 م الإثنين 07 أبريل 2025

حبات برد

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(وكالات)

ضربت عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة مدينة أربيل في إقليم كوردستان العراق، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية في المنطقة، إضافة لسقوط حبات البرد على المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق نزول حبات برد بحجم كرة التنس داخل مدينة أربيل بسبب حالة الطقس.

كما أدت حبات البرد إلى إحداث أضرار بعدد من المركبات المصطفة في الشارع، حيث تسببت في إتلاف زجاج عدد من السيارات.

وفي هذا السياق، حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية من أن العواصف قد تؤثر على الرحلات الجوية، مشيرة إلى أن التأثيرات الجوية بدأت السبت الماضي.

وأكد عامر الجابري، المتحدث باسم الهيئة، أن هذه العواصف قد تضر بالرحلات الجوية وتؤثر على عدة مناطق في الإقليم. كما أشار إلى أن إقليم كوردستان يضم مطارين دوليين هما مطار أربيل ومطار السليمانية، فضلاً عن كونه ممراً للطائرات العابرة عبر أجوائه.

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