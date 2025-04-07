حبات برد بحجم الكرة تحطم زجاج السيارات في أربيل بالعراق (فيديو)

(وكالات)

ضربت عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة مدينة أربيل في إقليم كوردستان العراق، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية في المنطقة، إضافة لسقوط حبات البرد على المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق نزول حبات برد بحجم كرة التنس داخل مدينة أربيل بسبب حالة الطقس.

تساقط البرد الحالوب بااحجام كبيرة على منطقة رواندز بمحافظة أربيل ماادى إلى تحطيم زجاج عشرات السيارات وتسجيل أضرار مادية كبيرة pic.twitter.com/22Zw8zrphd — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) April 5, 2025

كما أدت حبات البرد إلى إحداث أضرار بعدد من المركبات المصطفة في الشارع، حيث تسببت في إتلاف زجاج عدد من السيارات.

العراق 🇮🇶



تساقط البرد بكمية كبيرة فى أربيل 🌧️🌧️🌧️ pic.twitter.com/eRUxrcYstM — سحاب | sahab (@sahabnews1) April 6, 2025

وفي هذا السياق، حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية من أن العواصف قد تؤثر على الرحلات الجوية، مشيرة إلى أن التأثيرات الجوية بدأت السبت الماضي.

وأكد عامر الجابري، المتحدث باسم الهيئة، أن هذه العواصف قد تضر بالرحلات الجوية وتؤثر على عدة مناطق في الإقليم. كما أشار إلى أن إقليم كوردستان يضم مطارين دوليين هما مطار أربيل ومطار السليمانية، فضلاً عن كونه ممراً للطائرات العابرة عبر أجوائه.