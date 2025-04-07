لن تدخل حبة قمح واحدة.. سموتريتش يعلق على أنباء استئناف إدخال المساعدات لغزة

(وكالات)

رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا إنه "لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن الجيش الإسرائيلي، أنه بصدد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع في المستقبل القريب.

وقال جيش الاحتلال إن ذلك يأتي في إطار الضرورة الإنسانية بعد النقص الحاد في الإمدادات الأساسية داخل القطاع.

ووفقًا للمناقشات العسكرية الرفيعة المستوى التي جرت داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن النقص الحاد في الإمدادات الأساسية في القطاع يستدعي استئناف إدخال المساعدات لتجنب خرق القوانين الدولية.

وذكر الجيش الإسرائيلي لأعضاء الكنيست أنه يقترب من مرحلة ستكون فيها الخيارات محدودة، حيث لا بد من استئناف إدخال المواد الغذائية، الوقود، والأدوية إلى غزة، وإلا فإن إسرائيل قد تواجه عواقب قانونية خطيرة بسبب تعمد تجاهل القوانين الدولية التي تحكم تقديم المساعدات الإنسانية.