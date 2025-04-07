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إيران: إسرائيل تنتهج سياسة لمحو فلسطين وتهجير شعبها بدعم أمريكي

10:31 ص الإثنين 07 أبريل 2025

علم ايران

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وكالات
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل باتباع سياسة تهدف إلى "محو فلسطين وتهجير أهلها"، مشيرة إلى أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية تدل على وجود "دعم أميركي واضح" لهذه السياسات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، الأحد، إن المنطقة تواجه منذ عامين "تهديدات جدية للسلم والأمن"، محذرة من أن تداعيات هذه السياسات لن تقتصر على الشرق الأوسط.

وأضافت أن على الدول الغربية، إن كانت جادة في احترام القانون الدولي، أن تمنع المسؤولين الإسرائيليين من "التحرك بحرية داخل أوروبا"، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعلية ضدهم.

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إيران تهجير الفلسطنيين وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل
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