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القضاء الروسي يُدين 79 أوكرانيًا بتهمة غزو مقاطعة كورسك

08:17 ص الإثنين 07 أبريل 2025

مقاطعة كورسك

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وكالات

قال مصدر في المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية، إن المحاكم أصدرت مع حلول بداية أبريل أحكام إدانة بحق 79 عنصرا من الأوكرانيين والمرتزقة لمشاركتهم في غزو مقاطعة كورسك.

وأضاف المصدر، أنه حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 13 عاما والسجن مدى الحياة، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح: " في الفترة من ديسمبر 2024 إلى مارس 2025، نظرت المحاكم في 40 قضية جنائية ضد 79 فردا، بما في ذلك 4 ضباط و62 جنديا وصف ضابط من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 مرتزقا أجنبيا من نيوزيلندا وبريطانيا وجورجيا والولايات المتحدة وليتوانيا. وتم تحميلهم المسؤولية الجنائية".

وأشار إلى أنه تمت إدانة العسكريين الأوكرانية والمرتزقة المذكورين، بتهم ارتكاب الأعمال الإرهابية وإلحاق الضرر الجسيم بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة وكذلك بتهمة ممارسة الارتزاق المسلح.

ووفقا له، تمت من بين المذكورين أعلاه إدانة 11 فردا غيابيا – عسكري أوكراني و10 مرتزقة أجانب.

وبشكل إجمالي، مع حلول بداية شهر أبريل، تمت إحالة 114 قضية جنائية إلى المحاكم تتعلق بالمشاركين في غزو مقاطعة كورسك ضد 216 فردا، بما في ذلك 19 قضية جنائية ضد 19 فردا للنظر فيها غيابيا. وتنظر المحاكم حاليا 74 قضية جنائية ضد 137 فردا.

جدير بالذكر أن النيابة العامة الروسية، تعمل على توثيق كافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون والمرتزقة الأجانب التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وعلى أراضي الأقاليم الحدودية الروسية الأخرى والتحقيق فيها من قبل الأجهزة المختصة.

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