قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري أثبت فشله والرهائن لن يعودوا إلا بصفقة

وكالات

قال قائد فرقة الضفة السابق بالجيش الإسرائيلي إن الضغط العسكري على المناطق الفلسطينية أثبت فشله، والرهائن لن يعودوا إلا بصفقة مع حماس، مشيرًا إلى أن الضغط العسكري لعام ونصف أدى إلى مقتل 41 أسيرًا لدى حماس.

وأضاف القائد العسكري الإسرائيلي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف العبرية، أن نتنياهو يريد أن يصرف انتباه وسائل الإعلام عن قضايا تزعجه، مشيرًا إلى أنه امتنع عن تنفيذ المرحلة 2 من الصفقة لأسباب سياسية، وأن تصريحاته بشأن محور موراغ عرضت جنود الاحتلال للخطر.

وفي إطار الانتهاكات المستمرة التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا، إذ أن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وسمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح الفلسطينية، إذ أن عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل برفح تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة.