إعلان

أكسيوس: احتمال مناقشة ضرب المنشآت النووية الإيرانية خلال زيارة نتنياهو لواشنطن

03:16 ص السبت 05 أبريل 2025

نتنياهو وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

كشف تقرير نشرته وكالة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لمناقشة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. ووفقاً للتقرير، فإن الموضوع سيشمل بحث خطة ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الحلول الدبلوماسية أو استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت المصادر أن نتنياهو يضغط على الولايات المتحدة لضمان أن يكون الخيار العسكري قائماً إذا فشلت المحادثات والضغوط الدبلوماسية ضد إيران. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والتأكد من أن الردود على تهديدات إيران تتماشى مع المصالح الأمنية الإسرائيلية والأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو يبحث مع ترامب زيارة نتنياهو لواشنطن حتمال مناقشة ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية
تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل