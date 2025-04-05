أكسيوس: احتمال مناقشة ضرب المنشآت النووية الإيرانية خلال زيارة نتنياهو لواشنطن



وكالات

كشف تقرير نشرته وكالة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لمناقشة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. ووفقاً للتقرير، فإن الموضوع سيشمل بحث خطة ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الحلول الدبلوماسية أو استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت المصادر أن نتنياهو يضغط على الولايات المتحدة لضمان أن يكون الخيار العسكري قائماً إذا فشلت المحادثات والضغوط الدبلوماسية ضد إيران. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والتأكد من أن الردود على تهديدات إيران تتماشى مع المصالح الأمنية الإسرائيلية والأمريكية.