خلال ساعات.. باكستان تحذر من هجوم هندي محتمل وتؤكد جاهزيتها للرد

وكالات

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني فيصل كوندي، إن بلاده تلقت معلومات تفيد باحتمال شن الهند هجومًا عسكريًا خلال ساعات أو أيام، مؤكدًا أن باكستان "جاهزة للرد بقوة" على أي اعتداء يستهدف أراضيها.

وأوضح كوندي في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الهند لا تملك أي دليل يثبت تورط باكستان في حادث كشمير الأخير، مشيرًا إلى أن اتهامات نيودلهي "لا تستند إلى أي معطيات حقيقية".

وأضاف كوندي: "أسلحتنا ليست للعرض في المتاحف، وإنما للدفاع عن البلاد"، مشددًا على أن الشعب الباكستاني مستعد لـ"رد الصاع صاعين إذا أقدمت الهند على شن هجوم ضدنا".

كما اتهم المسؤول الباكستاني الهند بانتهاك اتفاقية تقاسم مياه نهر السند، مؤكدًا أن بلاده "لن تتنازل عن حقوق شعبها في المياه، وستتخذ ما يلزم لحماية تلك الحقوق".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين النوويين، عقب اتهامات وجهتها نيودلهي لباكستان بالتورط في هجوم وقع بإقليم كشمير، وهو ما نفته إسلام آباد بشكل قاطع، داعية إلى فتح تحقيق دولي نزيه.

وفي خطوة لتعزيز الإجراءات الأمنية، أقدمت السلطات الهندية على إغلاق أكثر من نصف الوجهات السياحية في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، بدءًا من يوم الثلاثاء، بحسب أمر رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز".