أكبر حرائق إسرائيل.. 14 صورة ترصد تمدد النيران وإجلاء الآلاف من القدس

القاهرة- مصراوي

تتواصل جهود السلطات الإسرائيلية للسيطرة على سلسلة حرائق ضخمة اندلعت في جبال القدس منذ ظهر اليوم، في حدث وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "ربما الحريق الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص من عشرة تجمعات سكنية، وسط استمرار انتشار النيران في تسع بؤر نشطة.

*דוברות כבאות והצלה לישראל*



*מערך כבאות והצלה לישראל העלה כוננות לרמה הגבוהה ביותר*



נציב כבאות והצלה, רב טפסר אייל כספי הפעיל (בשעה 14:00) את תכניות החירום של מערך הכבאות והעלה את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.



לאור הערכות מצב בהנחיית הנציב הופעלו פקודות חירום, מגוייסים כעת… pic.twitter.com/fGF5broCTD — ישראל זאב לוונטהל (@izl406507) April 30, 2025

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن أبرز المناطق المتضررة تشمل مسيلّة صهيون، شعَر هغاي، نڤيه شالوم، بيت مئير، شوريش، نڤيه إيلان، منتزه كندا، وعين ڤه. وتشمل البلدات التي تم إخلاؤها: بيت مئير، مسيلّة صهيون، نڤيه شالوم، نحشون، شعَر هغاي، مبوأ حورون، شوريش، نڤيه إيلان، نطاف، ومواقع في منطقة اللطرون. وقد سُمح فقط لسكان بلدة أشطأول بالعودة بعد أن تم إجلاؤهم مؤقتًا.

رغم تحسن الأحوال الجوية نسبيًا في بعض المناطق، إلا أن الرياح العاتية التي تبلغ سرعتها نحو 70 كيلومترًا في الساعة في الجبال، تعيق جهود فرق الإطفاء. ويتوقع أن تبدأ هذه الرياح بالتراجع فقط بعد منتصف الليل، مما قد يُساهم في السيطرة على النيران.

♦️ בעת פינוי אזרחים מכביש 1: נציב כבאות והצלה אייל כספי נפגע מאש שנתפסה בבגדיו.



🤦 הנציב אייל כספי, זמן קצר לפני שנפצע. pic.twitter.com/516ogKkMpU — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) April 30, 2025

وحسب الصحيفة العبرية، فقد أُصيب نحو 12 رجل إطفاء بجروح طفيفة خلال عمليات الإخلاء، إلى جانب إصابة مفوض سلطة الإطفاء، أيال كاسبي، بحروق في يده بعدما شب حريق في قميصه أثناء عبوره طريق رقم 1، المغلق منذ تسع ساعات بسبب اقتراب النيران.

كما بدأت طائرات "سوبر هيركوليس" العسكرية بإلقاء مواد كيميائية لتطويق الحرائق، فيما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشر طائرات إضافية مع طلوع النهار. وقد أعلنت عدة دول استعدادها للمساعدة، منها: رومانيا والتي أعلنت أنها سترسل طائرة إطفاء وأخرى لوجستية، إضافة إلى إعلان إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وإكوادور، بإبداء استعدادهم لإرسال طائرات ومروحيات دعم.

תיעוד פעילותם של מטוסי ׳שמשון׳ לסיוע במאמצי כיבוי השריפה pic.twitter.com/vCZUSOuttb — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 30, 2025

,أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بإشعال الحرائق في منطقة ممر القدس وبالقرب من بيت شيمش. ويشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق، وسط ترجيحات من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن الحرائق قد تكون متعمدة، داعيًا إلى تكثيف الدوريات الاستباقية في المناطق المفتوحة.

وأدت النيران إلى وصول اللهب إلى خطوط السكك الحديدية وأسلاك الكهرباء قرب مفرق "عنڤة" على شارع رقم 1، مما أدى إلى وقف حركة القطارات بين القدس ومطار بن جوريون (نتف غليل). ولا تزال عدة طرق رئيسية، من بينها شارع 1 و3، مغلقة بالكامل بفعل الخطر الداهم.