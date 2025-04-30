إعلام عبري: السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل المساعدة لإطفاء الحرائق في القدس

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن السلطة الفلسطينية عرضت المساعدة في السيطرة على الحرائق المندلعة في القدس، فيما له ترد إسرائيل عليها حتى الآن، فيما أعلن مكتب نتنياهو أنه تم الاتفاق على وصول 3 طائرات من إيطاليا وكرواتيا للمشاركة في إطفاء الحرائق.

وفي السياق ذاته أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، وقف حركة القطارات بين القدس ومطار بن غوريون الدولي بسبب الحرائق المستعرة غرب القدس.

يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت حالة طوارئ وطنية، مطالبة مساعدة الجيش لقوات الإطفاء من أجل التعامل مع الحرائق.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك 12 مصابًا بحالات اختناق بسبب الحرائق المندلعة في القدس والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب.