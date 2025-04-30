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أهالي الأسرى الإسرائيليين يقاطعون خطاب نتنياهو

02:51 م الأربعاء 30 أبريل 2025

نتنياهو

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وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة يقاطعون خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويطالبونه بإعادة أبنائهم ويدعونه للتنحي فورًا.

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بإبعاد محتجين قاطعوا كلمة نتنياهو خلال إحياء الذكرى الـ77 لما يُعرف بـ"يوم الاستقلال".

وفي كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش يشن عمليات عسكرية متزامنة تمتد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى منطقة جبل الشيخ في جنوب سوريا، مؤكدًا أن إسرائيل تخوض معركة متعددة الجبهات لم يكن خصومها يتوقعونها.

وأكد نتنياهو، أن حكومته ستعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وستواصل الحرب حتى تدمير حركة حماس.

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