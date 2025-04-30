زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ولاية موجلا جنوب غربي تركيا

وكالات

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية موجلا جنوب غربي البلاد.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، فإن المنطقة تعرضت لهزتين أرضيتين، الأولى ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 9.98 كيلومتر، قضاء مرمريس في موجلا، حوالي الساعة 06:39 بالتوقيت المحلي.

وسجلت الهزة الثانية في الساعة 08:36 بالتوقيت المحلي، هذه المرة، وقع زلزال بقوة 4.4 درجة قبالة ساحل داتشا في موجلا، وكان مركزه في بحر إيجه، وشعر سكان المناطق المحيطة بالزلزال الذي وقع على عمق 14.57 كيلومترًا.

والأسبوع الماضي، تعرضت مدينة أسطنبول التركية لعدة هزات أرضية بلغت شدة أقواها 6.2 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة نحو 150 شخصًا.