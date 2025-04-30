خلال اجتماع البريكس.. إشادة بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة



كتب- محمد فتحي:

شارك السفير راجى الإتربي، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي ٢٨ و٢٩ أبريل بالبرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للتجمع.

قال السفير الإتربي، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصرى فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الاسرائيلى المستمر على الأراضى الفلسطينية، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجارية ضد لبنان وسوريا، والسماح بإدخال المساعدات الانسانية اللازمة الى غزة، والرفض التام لأى سياسات أو ممارسات تستهدف تهجير الفلسطنيين خارج أراضيهم.

وأوضح أن الاجتماع شهد ترحيبا كبيرا بالجهود المضنية والمتواصلة التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وحشد الدعم الدولى للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية، أن الاجتماع شهد كذلك نقاشا حول التوترات الدولية الراهنة وسبل معالجتها، إذ أكدت مصر على مواقفها بشأن ضرورة دفع العمل الدولى المشترك، والعمل على إصلاح وتطوير منظومة الحوكمة الدولية لجعلها أكثر فعالية وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، وأهمية زيادة وتعزيز صوت الدول النامية فى مختلف آليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك المؤسسات المالية متعددة الأطراف وبما يعكس النصيب المتزايد للدول النامية فى الاقتصاد العالمى.

كما توافقت دول البريكس على ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه زيادة التمويل التنموى المقدم من كافة شركاء التنمية لدعم قدرة الدول النامية، وخاصةً الدول الأفريقية، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لقمة البريكس المقرر عقدها اوائل يوليو القادم بالبرازيل، حيث أجمعت كافة المناقشات على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتعميق التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، والبناء على المقررات المهمة التى صدرت بهذا الشأن فى القمة السابقة للتجمع العام الماضى في روسيا، خاصةً فيما يتعلق بدفع التبادل التجارى والتعاون الصناعى وجذب الاستثمارات وتعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس، وهي المجالات التى تمثل أولوية لمصر فى إطار دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.