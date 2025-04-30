إقالة وزير الصحة الليبي بسبب استيراد أدوية سرطانية عراقية



وكالات

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إقالة وزير الصحة وإحالته للتحقيق، إثر مخالفات تتعلق باستيراد أدوية لعلاج السرطان من مصنع عراقي دون موافقة هيئة مكافحة السرطان.

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة.

وأشارت إلى أن الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.

وأفادت أنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.

وأضافت أن أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة.

من جانبه، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة "لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى".

وأضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.