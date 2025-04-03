"دبلوماسية الكشري".. سفير أرمينيا يحتفل بعيد الفطر بتناول أكلة مصر الشعبية- فيديو وصور

تصوير- هاني رجب

احتفل سفير أرمينيا في القاهرة أرمين ساركيسيان بعيد الفطر بتناول الأكلة الشعبية الأولى في مصر وهو الكشري.

واحتفل السفير الأرمني بالقاهرة بتناول الكشري داخل مطعم كشري أبو طارق.

وخلال السنوات الماضية، استقبل "أبو طارق" عشرات الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين في القاهرة، كان أحدثهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي تغزّل في الطبق بعد تناوله، قائلاً إنه "وجبة لذيذة وشهية".

كان سفير نيوزيلندا السابق، جريج لويس، أول من شارك في مبادرة المطعم، ومن ثمّ توالى حضور سفراء بريطانيا، وأستراليا، وتشيلي، والأرجنتين، والمكسيك، وجورجيا، ومالي، وكولومبيا، وبلجيكا، وهولندا، وأفغانستان، ونيبال، والدنمارك، وبيرو، وكوريا الجنوبية، والبوسنة والهرسك واليابان، وغيرهم العشرات.