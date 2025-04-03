وزير التجارة البريطاني: حصلنا على إعفاء طفيف من الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالات

قال وزير التجارة والأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، الخميس، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على المملكة المتحدة قابلة للإلغاء أو التخفيض.

وأشار رينولدز، إلى أن المملكة المتحدة نالت إعفاء طفيفا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه لا يوجد منتصر في أي حرب تجارية، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها علاقات تجارية عادلة مع الولايات المتحدة.

وأوضح ستارمر، أن المملكة المتحدة تنوي التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".